“Vaccini, a maggio arriverà il 30% in più”. Ma sono tanti gli anziani che non hanno aderito alla campagna

“Vaccini, a maggio arriverà il 30% in più”. Il direttore sanitario dell’Ausl di Piacenza, Guido Pedrazzini, ha fatto il punto della situazione della campagna vaccinale sul territorio.

Se il mese di aprile, ancora di più di quello di marzo, è stato caratterizzato da scarsità di forniture (“la scorsa settimana abbiamo dovuto rinviare la seconda somministrazione per centinaia di persone”), maggio dovrebbe imprimere una svolta nell’estensione della vaccinazione.

Foto 3 di 7













Al momento sono stati iniettati 103.934 vaccini, raggiungendo la percentuale del 36,3% di dosi per popolazione (i piacentini sono 286.433).

Se per Pedrazzini la fase uno della campagna di vaccinazione (riservata a sanitari, cra, operatori del soccorso, grandi anziani) resta ancora elevata la percentuale di chi ha deciso di non aderirvi, anche nelle fasce d’età considerate più fragili.

Tra gli over 80, il 13% non si è ancora prenotato, così come il 20% dei piacentini tra i 79 – 75 anni, che sale al 24% per gli under 75 anni.

Per quanto riguarda la fascia compresa tra i 69 e i 65 anni, l’ultima a partire proprio nella giornata di lunedì 26 aprile, hanno già ricevuto la dose o si sono prenotati quasi il 60% degli aventi diritto. Sempre da lunedì è partita la vaccinazione nelle carceri: su 400 detenuti, 300 ha manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino. A una trentina – scelti per età e patologie – è già stata somministata la prima dose.

Sul fronte delle vaccinazioni a domicilio per gli assistiti Ausl impossibilitati a muoversi, il direttore sanitario fa sapere che entro maggio l’attività verrà conclusa.

Prosegue invece l’attività degli ambulatori di prossimità nei vari Comuni.

Prime dosi:

• Castell’Arquato, venerdì 30 Aprile

• Gropparello, sabato 1°Maggio

Seconde dosi:

• Corte Brugnatella, mercoledì 28 Aprile (con squadre mobili militari per le frazioni)

• Travo, giovedì 6 Maggio

• Alseno, venerdì 7 Maggio

Sono in programmazione ulteriori appuntamenti.