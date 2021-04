Vaccini covid, ad Alseno il 9 aprile operativo l’ambulatorio di prossimità

La nota stampa

Venerdì 9 aprile, dalle ore 14, l’Ausl, in collaborazione con il Comune di Alseno e la Medicina di Gruppo PL.Rossi, istituirà un punto vaccinale di prossimità all’interno degli ampi locali del Palazzetto dello Sport sito nel capoluogo (al momento è prevista solo questa data).

Il punto vaccinale di prossimità ha come finalità il completamento della vaccinazione dei residenti, nati anteriormente al 1 gennaio 1941, che risultano non avere ancora prenotato il vaccino. Lo scorso venerdì un incaricato del Comune ha iniziato a contattare gli ultraottantenni risultanti privi della prenotazione, per verificarne la disponibilità per il pomeriggio del 9 aprile. Ultimate le prenotazioni per gli ultraottantenni ancora privi di una prenotazione, si valuterà la possibilità di anticipare a venerdì la prima dose degli ultraottantenni la cui vaccinazione risulta prenotata ben oltre il 9 aprile.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0523/945511.