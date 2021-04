Vaccini ‘drive – through’ per gli over 80 di Carpaneto

Nuovo progetto a Carpaneto (Piacenza) per estendere la vaccinazione agli over 80 residenti nel Comune.

Per la prima volta in assoluto in provincia di Piacenza, dal 16 aprile verranno somministrati con la modalità drive-through, similmente a quanto fatto qualche mese fa a Expo per i tamponi. L’intervento si rivolgerà ai residenti del Comune di età superiore a 80 anni, nel seguente modo: nel piazzale della Casa della Salute di Carpaneto verrà allestita una tensostruttura, dove il personale medico e sanitario attenderà i pazienti. Questi arriveranno, secondo un percorso indirizzato, direttamente in auto, e riceveranno il vaccino sotto una tensostruttura appositamente adibita, ove smaltiranno anche il tempo di controllo post-vaccino, per poi tornare verso la propria abitazione, muniti del certificato vaccinale.

Il progetto è il frutto della collaborazione tra Comune di Carpaneto, Asl Piacenza, che ha da tempo avviato il progetto per la realizzazione sul territorio di questi ambulatori di prossimità, e medici di medicina generale di Carpaneto, che avevano lanciato l’appello affinché questo arrivasse anche a Carpaneto. “Si tratta di un impiego di forze e risorse, in particolare organizzative, molto importante, che porterà tutti i soggetti coinvolti a operare a ranghi serrati nei prossimi giorni – evidenzia l’amministrazione comunale -. Asl fornirà ai medici gli elenchi delle persone ultraottantenni che devono ancora ricevere il vaccino; i medici chiameranno i propri pazienti per raccogliere le adesioni, e comunicheranno i dati al Comune, che si occuperà di redigere il calendario giornaliero della somministrazione, cadenzando i turni. Il Comune, con i propri Servizi sociali e con i volontari, si occuperà di recuperare a casa e riportare le persone che non possono arrivare autonomamente al punto vaccinale”.

“Ammetto di essere molto felice e soddisfatto dell’iniziativa – dice il sindaco Andrea Arfani -. Voglio innanzitutto ringraziare Asl, nella persona del direttore Baldino e della dott.ssa Andena, che hanno aperto a questa possibilità, prima a livello provinciale e poi anche per il nostro territorio, e i Medici di medicina generale di Carpaneto, con la referente dott.ssa Buonaditta, che hanno lanciato l’appello per estendere il meccanismo, e che saranno coinvolti in prima persona, come già ora, nella somministrazione, e nell’organizzazione. Abbiamo capito che per le persone con qualche primavera in più si vedono disincentivate a sottoporsi alla vaccinazione se devono recarsi presso un altro paese; in questo modo puntiamo a metterli a loro agio, consentendo loro di accedere direttamente a Carpaneto”.

“La modalità drive-through, il fatto di utilizzare questo punto all’aperto, novità assoluta per la provincia, consentirà di accelerare i tempi e vaccinare così un più alto numero di persone: a Carpaneto infatti abbiamo bisogno di potenziare in breve tempo il numero di over 80 vaccinati. Sarà una bella sfida di organizzazione, che coinvolgerà, oltre ai soggetti istituzionali, i nostri uffici, le nostre associazioni e i volontari; ma ne vale la pena. Sarà un giorno storico per il paese”.