Vaccini, in Emilia Romagna superato il milione di dosi somministrate

L’Emilia Romagna ha superato il milione di dosi di vaccino anti-Covid complessivamente somministrate.

A darne notizie la Regione all’interno del quotidiano bollettino sull’andamento dell’epidemia. Alle ore 14 del 7 aprile sono state somministrate complessivamente 1.003.754 dosi; sul totale, 320.363 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate.

In questa fase la campagna vaccinale riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 75 anni in su; proseguono le vaccinazioni anche per il personale scolastico e le forze dell’ordine. Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale su: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

Venerdì il commissario Figliuolo a Bologna e Ferrara – Venerdì 9 aprile, il commissario all’emergenza, il generale Paolo Figliuolo, e il capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Fabrizio Curcio, saranno in Emilia-Romagna. In mattinata, insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, visiteranno l’hub vaccinale alla Fiera di Bologna, nel pomeriggio si recheranno all’hub vaccinale alla Fiera di Ferrara.