Vaccini per le aziende, Ponginibbi (Confapi) “Un unico hub per velocizzare il processo”

“Un unico hub per le aziende per velocizzare le vaccinazioni dei lavoratori”. È questa la proposta di Giacomo Ponginibbi, presidente di Confapi Industria Piacenza, associazione che per prima ha proposto la vaccinazione in azienda per velocizzare il processo di inoculazione vaccinale anti-Covid.

“Creiamo un hub unico per le aziende per velocizzare il processo una volta che ci saranno i vaccini disponibili – propone Ponginibbi – il crescente numero di aziende che chiede informazioni e vuole aderire ci spinge a pensare che la cosa giusta sia non frammentarsi, ma creare uno o più punti per tutte le aziende indipendentemente dall’appartenenza ad un’associazione di categoria”.

Questa la proposta, ma già è in corso la valutazione della possibile location: “Stiamo valutando alcuni spazi, anche tra le disponibilità di nostri associati – continua il presidente di Confapi Industria Piacenza – associati che, quando avranno le informazioni definitive da parte dell’Ausl di Piacenza e dalla Regione Emilia Romagna su idoneità, requisiti necessari e modalità, potranno essere adatti e funzionali ad accelerare il processo, portando il prima possibile il nostro territorio verso quella tanto auspicata immunità di gregge. Speriamo che questa proposta venga accolta e che si trovi una convergenza a beneficio di tutto il sistema economico locale”. (nota stampa Confapi Industria Piacenza)