Vaccini, Tagliaferri (FdI) “Tante promesse, ma mancano le fiale”

“I giornali di oggi ci confermano il fallimento del piano vaccinale lungo la via Emilia: nonostante tante promesse mancano le fiale e a poco conta che “se avessimo le dosi potremmo vaccinare tutti”. La verità è che i vaccini non ci sono e quindi le vaccinazioni vanno a rilento. I medici poi invitano la politica alla cautela: gli ospedali sono sotto stress e non è certo il momento di darsi alla pazza gioia ipotizzando eventi sportivi, mondani o quant’altro aperti al pubblico. Perché delle due l’una: o si è degli irresponsabili e si vuole ripetere il bis della tragedia delle discoteche dell’estate scorsa, oppure si fanno promesse che si sa non potranno essere mantenute e quindi si illudono le persone”.

Così il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri interviene sul tema della campagna vaccinale in Emilia Romagna. “Constatiamo che benché l’assessore Donini ci abbia a più riprese bollati come demagoghi le cose che diciamo noi di Fratelli d’Italia ora hanno trovato cittadinanza anche nella parte meno ideologizzata del centrosinistra – continua -. La conferma? Le dichiarazioni rilasciate ieri dal collega consigliere Giuseppe Paruolo che proprio sul tema vaccini e riaperture ha invitato il suo stesso governo alla cautela e a non spararla troppo grossa, e l’interrogazione presentata oggi dalla collega Stefania Bondavalli della Lista Bonaccini dove si invita, come avevamo fatto la settimana scorsa noi di Fdi, la Regione a essere più celere nel vaccinare i caregiver. Ora gli emiliano romagnoli traggano le opportune conclusioni”.