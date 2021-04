“Val Tidone Lentamente”, sabato la prima escursione per bambini e famiglie

Sabato 1 maggio prende ufficialmente il via l’iniziativa “Val Tidone Lentamente”, una serie di escursioni creata e coordinata dall’Associazione Sentiero del Tidone insieme al team di guide esperte Mirna Filippi, Annalisa Guaraldo, Laura Ferrari, Giuseppe Noroni, Massimiliano Bravi e Paolo Solenghi.

Il calendario, con oltre 20 escursioni fino al mese di dicembre, ha subìto alcune modifiche a causa della situazione sanitaria. Dopo l’annullamento dei primi eventi, sabato 1 maggio si partirà con “Caccia Fotografica ai Fiori più belli – Da Chiarone a Monte Sereno un tuffo nella Primavera” (LA LOCANDINA), una escursione a piedi nei boschi della Val Chiarone dedicata ai bambini e alle famiglie, condotta dalla Guida Ambientale Escursionistica Annalisa Guaraldo. Il ritrovo è fissato per le ore 9 presso il Piazzale degli Alpini a Pianello Val Tidone: informazioni e dettagli si trovano sull’evento Facebook dedicato https://fb.me/e/15gvvJXcK. La prenotazione (obbligatoria) deve pervenire alla guida entro venerdì 30 aprile alle ore 17, dando conferma al numero 329/8507198.

Il calendario di “Val Tidone Lentamente” proseguirà domenica 9 maggio in Località Vicomarino di Ziano Piacentino con “Di Vino. Geografia di un paesaggio intenso”. L’escursione sarà a piedi, condotta dalla Guida Ambientale Escursionistica Giuseppe Noroni e in bicicletta, guidata da Paolo Solenghi. Tutte le escursioni saranno a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato e ufficiale è presente sul sito web www.sentierodeltidone.it. A tutti i partecipanti verrà consegnata la brochure cartacea dell’iniziativa, realizzata grazie al prezioso sostegno di alcuni sponsor locali, che contiene tutti gli appuntamenti che si svolgeranno durante l’anno e tutti i riferimenti necessari per ogni escursione verrà realizzata apposita locandina ed evento su pagina Facebook.

Per gli escursionisti più appassionati, l’Associazione Sentiero del Tidone ha pensato a un piccolo regalo offerto da Banca Mediolanum. A tutti i partecipanti verrà distribuita una Card su cui verrà apposto un timbro per ogni escursione effettuata. Ogni tre escursioni in bicicletta e cinque a piedi, l’escursionista verrà omaggiato di una Cartina ufficiale del Sentiero, mentre ogni sei escursioni in bicicletta e dieci a piedi, il partecipante riceverà un Portachiavi e una tovaglietta del Sentiero del Tidone. “Siamo una Banca legata al territorio. Una filosofia che si sposa perfettamente con la scelta di sponsorizzare iniziative come Val Tidone Lentamente, alla riscoperta della Valle in cui siamo presenti: come ufficio e come Consulenti Finanziari” – ha dichiarato Davide Razza Manager Banca Mediolanum Castel San Giovanni – “La scelta della realizzazione delle tessere in materiale riciclato va nella direzione dell’ecosostenibilità, tema molto caro al nostro istituto di credito”.