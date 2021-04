Venticinque aprile da protagonista per il VO2 Team Pink: Francesca Barale terza a Corridonia

Venticinque aprile con podio per il VO2 Team Pink, protagonista a Corridonia (Macerata) nella gara femminile Open per Elite e Donne Juniores. La corsa – vinta da Greta Marturano e dominata dalla sua Top Girls Fassa Bortolo – ha visto infatti le “panterine” graffiare con Francesca Barale: l’ossolana – campionessa italiana in carica di categoria – ha centrato il terzo posto nelle Donne Juniores, dietro a Sara Fiorin ed Eleonora Ciabocco. Nella stessa graduatoria, top ten per la compagna di squadra forlivese Carlotta Cipressi, ottava.

“Torniamo da questa trasferta marchigiana – commenta il direttore sportivo Stefano Peiretti – con un ottimo terzo posto di Barale nelle Junior, ma soprattutto con una bella prestazione corale di squadra al cospetto di formazioni Elite che stanno correndo molto più di noi e che dunque hanno più ritmo-gara nelle gambe. Nel complesso le ragazze hanno corso molto bene, spesso erano in testa al gruppo con vari tentativi di fuga. Inoltre, hanno mostrato un’ottima organizzazione di squadra nell’affrontare davanti la prima salita; peccato che il gruppo di fuggitive non abbia trovato collaborazione e così il plotone più numeroso è rientrato. Complessivamente siamo molto contenti, purtroppo domenica avremo un nuovo stop forzato prima di tornare in sella nel week end dell’8-9 maggio con due trasferte”.

La domenica di corse vedeva anche un altro fronte di gara, più precisamente a Crema con il Criterium della Liberazione dove nelle Allieve la ligure Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink) ha centrato un ottimo quinto posto, bissando la top ten di sette giorni prima a Riccione.

Risultati

Ordine d’arrivo gara Donne Open Corridonia: 1° Greta Marturano (Top Girls Fassa Bortolo) 85 chilometri 500 metri in 1 ora 59 minuti 40 secondi, media 42,869 chilometri orari, 2° Rachele Barbieri (Serramazzoni) a 12 secondi, 3° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo), 4° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), 5° Gaia Realini (Isolmant Premac Vittoria), 6° Sara Fiorin (Gauss), 7° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 8° Giulia Giuliani (GB Junior Team), 9° Francesca Baroni (Isolmant Premac Vittoria), 10° Gaia Masetti (Top Girls Fassa Bortolo)

Classifica Donne Juniores Corridonia: 1° Sara Fiorin (Gauss), 2° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico), 3° Francesca Barale (VO2 Team Pink), 4° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service), 5° Andrea Casagranda (Breganze Millenium), 6° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon), 7° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile), 8° Carlotta Cipressi (VO2 Team Pink), 9° Matilde Ceriello (Racconigi Cycling Team), 10° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service).

Allieve Crema: 1° Anita Poletti (Cicli Fiorin) 41 chilometri 600 metri in 1 ora 6 minuti 50 secondi, media 37,347 chilometri orari, 2° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) a 3 secondi, 3° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 4° Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po), 5° Irma Siri (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 6° Beatrice Roda (Scv Bike Cadorago), 7° Camilla Locatelli (Cesano Maderno), 8° Tanya Donati (Ciclistica Bordighera), 9° Chiara Ferrari (Polisportiva Sanmarinese), 10° Elettra Paganelli (Cicli Fiorin).

Nella foto Ossola, Francesca Barale (VO2 Team Pink) premiata a Corridonia