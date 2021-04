Via alle iscrizioni alle camminate di gruppo per gli over 65

Sono pronti a muovere i primi passi i “Gruppi di cammino”, nati per dare agli anziani un servizio orientato al movimento e alla socialità.

L’Amministrazione comunale di Piacenza offre, agli over 65 o a persone in condizione di fragilità, l’occasione delle camminate di gruppo, svolte con istruttori qualificati, della durata di circa un’ora e trenta minuti. Le camminate avranno frequenza bisettimanale e si svolgeranno lungo l’arco di 10 settimane. A partire da lunedì 26 aprile, le iscrizioni saranno raccolte recandosi personalmente al centro Physiotrainer, in via Morigi 35 a Piacenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 (tel. 320.8734279). La quota assicurativa è di 16 euro per 20 camminate.

Per permettere al più ampio raggio della popolazione anziana di Piacenza di partecipare sono stati individuati cinque punti di ritrovo ai quali recarsi, in base alla vicinanza della propria abitazione: Farnesiana, Piacenza Ovest, Parco Giovanni Paolo II (Galleana), Pubblico Passeggio e Besurica. I dettagli sui luoghi di ritrovo verranno comunicati al momento dell’iscrizione. I gruppi, che saranno composti da un minimo di 6 a un massimo di 15 persone, saranno scaglionati in base ai giorni e alla fascia oraria di preferenza. Per ogni gruppo di cammino si alterneranno percorsi differenti, prevedendo sempre una prima parte di camminata, una sosta con esercizi di varia natura e approfondimenti, e la camminata di rientro al punto di partenza.

Ad accompagnare i partecipanti saranno gli istruttori di Physiotrainer, Nicolò Brogni, Michele Gobbi e Giuseppe Molinari, insieme a un parterre di esperti chiamati ad arricchire le camminate con attività integrative: la guida ambientale escursionistica Annalisa Guaraldo, de “I Calcaterra”, il medico internista Giusi Bisceglie del “Progetto vita Onlus- Lifestyle”, la psicologa Lucia Catino, l’insegnante di Yoga del “Kuru Yoga Asd” Diletta Pinazzi e il nutrizionista Michele Gobbi. Le camminate, che avranno inizio il prossimo 3 maggio, saranno svolte nel rispetto di tutte le normative di sicurezza anti-Covid.

Per maggiori informazioni, si può contattare l’ufficio Attività socio ricreative del Comune di Piacenza al numero 0523 492724/43 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.