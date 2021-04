Via Emilia Parmense, riqualificati marciapiedi e asfalto. Tassi “Sicurezza e decoro”

Terminato nei giorni scorsi il complessivo intervento di riqualificazione di Via Emilia Parmense, che ha visto la sistemazione dei marciapiedi e la posa di nuova pavimentazione su diversi tratti della sede stradale.

“Grazie a questo intervento – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – per cui ringrazio i tecnici comunali per la progettazione, abbiamo riqualificato uno dei principali assi di accesso alla città, garantendo maggiore sicurezza sia alla circolazione stradale sia a quella ciclopedonale e restituendo maggiore decoro alla zona”.

Nello specifico, è stato riqualificato con nuova pavimentazione il tratto di via Emilia Parmense tra via Cremona e via delle Novate, mentre tra via delle Novate e la rotatoria di intersezione con la tangenziale, nei pressi di Montale, si è intervenuti sui tratti maggiormente degradati. Nei prossimi giorni si completerà il tracciamento della segnaletica orizzontale. Si è inoltre intervenuti su diversi tratti di marciapiedi, sia con la sistemazione di quelli più ammalorati, sia con la sostituzione dei cordoli e la posa di nuova pavimentazione.