La sistemazione di oltre 1.700 metri quadri di marciapiedi in via Penitenti a Piacenza, intervento concluso nei giorni scorsi, ha permesso, oltre alla riqualificazione della pavimentazione, la realizzazione di 6 discese per consentire l’accesso anche con carrozzine e passeggini.

“Nel piano di interventi che stiamo realizzando su tutta la città – evidenzia l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – abbiamo posto particolare attenzione alla riqualificazione, in ottica di sicurezza e decoro, delle zone in condizioni di maggiore ammaloramento di strade e marciapiedi e alla eliminazione delle barriere architettoniche. In questo senso si indirizzano anche i lavori appena terminati in via Penitenti, per cui ringrazio i tecnici comunali per la preziosa opera di progettazione e verifica”.

Sempre nei giorni scorsi è inoltre stata conclusa la posa della nuova pavimentazione nel tratto stradale di via Machiavelli, tra via Pirandello e via Guicciardini, per una superficie complessiva di 3100 metri quadri.