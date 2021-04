Via Raffalda, senso unico sino al 30 aprile, per lavori alle tubature idriche interrate

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’esecuzione di lavori sulle tubature idriche interrate, resterà in vigore sino al 30 aprile compreso, nel tratto di strada Raffalda tra i civici 1 e 32, l’istituzione del divieto di circolazione nella corsia nord-ovest e del senso unico di marcia, nella corsia sud-est, con direzione consentita da via XXIV Maggio verso la nuova rotatoria all’intersezione con le vie Emmanueli e Montebello.

Il provvedimento si aggiunge a quelli già vigenti nell’ambito della riqualificazione dell’area ex Manifattura Tabacchi. Qualora l’intervento in oggetto dovesse concludersi in anticipo sui tempi, sarà ripristinata la consueta viabilità.