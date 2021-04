Via Veneto, perde il controllo dell’auto e si scontra con quelle in sosta

Due sinistri molto simili tra loro a Piacenza sabato sera.

Il primo incidente si è verificato in via Veneto poco prima delle 22. Una Alfa Romeo Mito ha perso il controllo andando a sbattere contro diverse auto parcheggiate a lato della carreggiata.

Foto 2 di 2



Alla guida della vettura una ragazza che è stata soccorsa dai sanitari della Pubblica Assistenza, per lei solo qualche contusione. Per ricostruire l’accaduto è giunta la polizia locale che ha chiuso la strada alla circolazione veicolare.

Sempre sabato sera un secondo incidente si è verificato in città più o meno alla stessa ora del primo in via Boselli. Una Citroen C3 condotta da una donna è andata a scontrarsi contro una vettura posteggiata. In questo caso soccorsi a cura della Croce Rossa e i rilievi sono stati dei carabinieri. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco.