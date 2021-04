Vienna, città natale di Klimt, preme per riavere il “Ritratto di signora”. Piacenza non cede.

Il famoso ritratto di Gustav Klimt, da poco ritrovato dopo essere stato rubato nel 1997, potrebbe di nuovo di abbandonare la galleria Ricci Oddi; Vienna teme che il dipinto non sia al sicuro e sembra capace di tutto pur di riaverlo.

Dopo poco più di un anno dal ritrovamento del quadro “Ritratto di signora”, la sua permanenza a Piacenza è diventata incerta a seguito delle decisioni prese dalla città natale del pittore. Vienna, infatti, dato il precedente furto, vuole recuperare il dipinto.

Inoltre, la capitale austriaca, ora che il ritratto è stato ritrovato, si sente “in dovere” di custodirlo lei stessa, data la presenza di alcune altre opere apprezzatissime di Klimt nei suoi musei. Ciò che ha spinto Vienna a prendere questa decisione è stata anche la grande fama e popolarità che ha assunto il quadro a seguito del misterioso furto e ritrovamento, senza tralasciare l’unicità del secondo ritratto femminile che si cela dietro.

Come Vienna, anche Piacenza, però, non intende rinunciare all’opera: questa insiste infatti su come il sistema di sicurezza della galleria sia stato migliorato e su come non sarebbe corretto far spostare il “Ritratto di signora” in un altro stato dopo tutti gli anni di permanenza nella città italiana; inoltre, vuole sottolineare il suo fondamentale contributo alla scoperta del ritratto sottostante, dettaglio che fornisce importanza al quadro. Non ci sono ancora certezze riguardo l’esito di questa contesa, ma solo grande timore di essere privati di uno dei grandi simboli piacentini.