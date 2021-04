Zanichelli (M5s)”5 nuovi vigili del fuoco a Piacenza”. Cgil “Carenza organico è di 43 unità”

“Ottima notizia, grazie al Sottosegretario in quota Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia, arriveranno in provincia di Piacenza cinque vigili del fuoco che andranno a rinforzare le strutture del territorio”.

Ad annunciarlo il deputato 5 Stelle Davide Zanichelli. “Da sempre – afferma – come Movimento 5 Stelle, abbiamo promesso il nostro impegno per assicurare nuovi vigili del fuoco in modo da affrontare i problemi di carenza cronica degli organici e siamo riusciti a mantenere la promessa. Si stanno mettendo in campo tutti gli sforzi per assicurare un soccorso pubblico sempre migliore, nonostante l’emergenza Covid19 in corso”.

“A livello nazionale il Sottosegretario ha annunciato un totale di 492 nuove assunzioni, ormai attese da anni. Segnale questo di un costante attenzione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che grazie al loro quotidiano impegno, lavorano senza sosta, con responsabilità a sostegno di tutti i cittadini del nostro territorio” – conclude il deputato pentastellato.

Fp Cgil “Le carenze organiche superano le 40 unità” – All’annuncio di Zanichelli replica il Coordinatore Provinciale Fp Cgil VVF Giovanni Molinaroli, che interviene per “precisare alcuni aspetti”. “Se è vero – afferma – “che al termine del 89° corso VVF verranno assegnati 5 nuovi Vigili permanenti al nostro Comando, è ancor più vero che lo stesso giorno 4 Vigili verranno trasferiti da Piacenza ad altri Comandi. Ad oggi mancano all’organico di Piacenza 22 Qualificati e 21 Vigili per un totale di 43 unità. Non vediamo cosa ci sia da festeggiare. Purtroppo le nuove assunzioni non sono sufficienti nemmeno a coprire il fisiologico ricambio generazionale, che a Piacenza vedrà, tra il 2021 e la fine del 2022, il pensionamento di almeno 14 unità operative”.

“Questa Organizzazione Sindacale – conclude il Coordinatore Fp Cgil – così come tutto il personale VVF, sa che la situazione sanitaria ed economica del paese è disastrosa, che vi è una pandemia in atto non ancora risolta, che centinaia di persone hanno perso il proprio lavoro o la propria attività. Ma il servizio pubblico di soccorso deve mantenere la sua efficacia proprio per aiutare la popolazione. Queste esternazioni politiche fini a se stesse sono dannose perché distorcono la realtà”.