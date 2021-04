Visit Emilia, in cabina di regia anche Bortolotto (Confcoop) e Samuelli (Confesercenti)

Venerdì 16 aprile 2021, si è svolta la Cabina di Regia dell’ente Destinazione Turistica Emilia, che ha sostanzialmente visto confermare la composizione di un organo fondamentale sul piano della concertazione pubblico-privato delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione.

Presieduta dal presidente dell’Ente Cristiano Casa e formata da 16 membri effettivi in rappresentanza delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia che rimarranno in carica per il mandato 2021/2023, la Cabina di Regia ha accolto tre nuovi componenti – Samuele Bortolotto di Legacoop Confcooperative, Fabrizio Samuelli di Confesercenti PC e Giulia Bacci di Confcommercio RE – che vanno ad aggiungersi ai nomi già precedentemente indicati per le suddette associazioni delle tre province coinvolte, oltre a CNA e APT Servizi.

E’ stata rinnovata la fiducia a Stefano Cantoni, di Confesercenti Parma, come coordinatore della Cabina di Regia di Visit Emilia, già nello scorso triennio in questo ruolo grazie alla sua esperienza nel settore. “Ci aspettano mesi molto incerti e ho perciò accettato volentieri di proseguire in questo percorso con Destinazione Emilia, che avrà un ruolo strategico, insieme ad Apt Regionale e alle imprese, nel gestire il rilancio e la presenza dei nostri prodotti sul mercato turistico dopo i disastri della pandemia – ha detto Cantoni -. La collaborazione tra pubblico e privato è indispensabile per una promo-commercializzazione efficace: sarà quindi fondamentale continuare nella condivisione dei progetti. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Cristiano Casa e tutto il CdA per il lavoro svolto in questi mesi difficili e alla Cabina di Regia per la conferma della fiducia”.

Alla Cabina di Regia inoltre, sono invitate in modo permanente, anche se senza diritto di voto, i rappresentanti dei principali Enti, Associazioni e Consorzi che sul territorio si occupano di promozione turistica e territoriale, in modo che sia effettivamente un luogo in cui tutto il settore della promozione si confronta. Va ricordato che la Cabina di Regia si esprime con parere sulla proposta del Programma Annuale delle Attività Turistiche predisposte dal CdA. Inoltre viene sentita per il piano di comunicazione dell’Ente, la realizzazione delle Reti di prodotto turistiche ed anche per individuare l’entità delle quote di adesione dei soggetti soggetti privati (Tour operator) aderenti a Visit Emilia. Per il 2021 queste quote sono state azzerate proprio per dare un segnale al settore, provato dalle continue chiusure.

“In un periodo di rilancio e rinascita come quello che si prospetta e ci si augura – si legge in una nota -, il nuovo organico si prepara dunque ad affrontare nei prossimi tre anni sfide impegnative ma estremamente avvincenti. Non ultima, quella di trasformare una vocazione al food nel presupposto per l’affermazione di una Destinazione per il turismo enogastronomico: un ambizioso traguardo che, per essere raggiunto, non potrà che contare su un lavoro di squadra di tutto il territorio”.