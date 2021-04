Vittorino e Activa Nuoto: sedici medaglie a Lodi con le squadre Esordienti

Continua nel rispetto delle normative anti-Covid sul distanziamento interpersonale l’attività agonistica giovanile organizzata dalla Federnuoto.

Lo scorso fine settimana si è svolta la quarta Manifestazione Provinciale, a Lodi, che ha visto in vasca anche le squadre piacentine della Vittorino da Feltre (Esordienti A) e quella dell’Active Nuoto, quest’ultima nata proprio quest’anno grazie alla collaborazione della società del Presidente Roberto Pizzamiglio. La squadra Esordienti A (atleti nati nel 2008-2009 e atlete nel 2009-2010) allenata da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenza e Filippo Caprioli si è messa in evidenza con un bottino di sette medaglie, quattro d’argento e tre di bronzo.

Doppietta personale di medaglie per Giulia Chiappini, che dopo essere salita sul secondo gradino del podio nella gara dei 200 misti grazie a un crono di 2’47”,90, si è infilata al collo anche il bronzo vinto nei 200 rana (3’09”,40). Sempre in ambito femminile, medaglia d’argento anche per Sara Griziotti nei 100 rana che ha chiuso la prova in 1’34”,30; medaglia di bronzo, invece, per Noemi Pietrarelli nei 100 stile libero (1’10”,40) e per Giulia Ghidoni nei 100 farfalla (1’23”,60). In ambito maschile, invece, medaglia d’argento sia per Giovanni Cornelli nei 100 farfalla (1’13”,70 il suo tempo), sia per Federico Pozzi nei 100 rana (1’22”,20).

Ottimi risultati anche per la formazione Esordienti B, tesserata da quest’anno con i colori dell’Activa Nuoto in virtù del rapporto di collaborazione con la Vittorino da Feltre. Doppietta d’oro per Christian Mazzocchi, vincitore sia della gara dei 100 stile libero (1’11”,90), sia di quella dei 100 farfalla (1’31”,80), per Alessandro Barbazza, che si è aggiudicato la gara dei 100 rana con il tempo di 1’40”,20 e quella dei 100 dorso (1’25”,50), e per Matilde Murelli che dopo essere salita sul primo gradino o del podio nei 50 stile libero (49”,80) si è ripetuta anche nei 50 dorso (47”,50). Medaglia d’argento, invece, per Alessandro Gatti, secondo nella prova dei 50 dorso con un crono di 48”,20, e bronzo per Ilaria Boiardi nei 50 stile libero (42”,70) e per Ginevra Triolo che si è classificata terza nei 50 rana (55”,70).