Volley Academy U19, vittoria netta contro Noceto (3-0)

Nel match andato in scena giovedì 22 aprile, prestazione sotto tono per l’Under 19 dell’ITAS VAP che batte Noceto faticando però più del previsto.

Al posto di Gilioli e Cecchini, ancora out per infortunio, giocano Camurri come schiacciatrice e Sabatelli centrale.

Le padrone di casa, inizialmente, pagano soprattutto un approccio di gara tutt’altro che perfetto a tutti i parziali; Noceto ne approfitta e, con un servizio potente, mette spesso in difficoltà la linea di ricezione piacentina. Un deciso cambio di atteggiamento permette alla VAP di ribaltare le sorti dei tre set e di riuscire ad aggiudicarsi l’intera posta in palio.

ITAS VOLLEY ACADEMY PC – AJSIA OASI NOCETO 3-0 (25-14; 25-20; 25-16)

ITAS Volley Academy Piacenza: Romanin 9, Sesenna (C) 13, Masotti 4, Camurri 5, Boni, Kraja, Sabatelli 9, Nicolini 7, Corradi, Cicola 8, Zlatanov, Marchetti, Crisafulli (L1), Boselli (L2). Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

Ajsia Oasi Noceto: Ferrari, Calandra, Mariani (C), Mendi 5, Bertoli 5, Fallini, Gozzi 1, Cabassa 3, Caltabiano 8, Dispenza 3, Lazzari, Adorni (L1), Galvani (L2). Allenatori: Ferrari – Melegari