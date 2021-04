Volley Academy Under 17 si impone in tre set contro Modena e mantiene la vetta della classifica (3-0)

Ottima prestazione della Crai Vap Under 17, che porta a casa altri tre punti nella sfida casalinga di martedì 27 aprile contro Modena, confermandosi al primo posto in classifica.

La partita si mette subito in favore di una VAP che, con un servizio micidiale, fa traballare la ricezione delle modenesi, impedendo alle ospiti di ricostruire un gioco efficace.

Le piacentine, in un grande momento di forma, sono praticamente infallibili quando si tratta di attaccare e così si impongono in 3 set preparandosi al meglio per la sfida di ritorno contro Sassuolo di martedì prossimo.

CRAI VOLLEY ACADEMY PIACENZA – MONTAGNANI VOLLEY ACADEMY MODENA 3-0 (25-17; 25-12; 25-18)

CRAI Volley Academy PC: Zlatanov, Marchetti 2, Masotti 7, Camurri 18, Boni, Kraja, Sabatelli 4, Nicolini 9, Corradi, Cicola (C) 16, Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

Montagnani Volley Academy MO: Bertocchi 5, Muratori, Filippi (C), Semprini 5, Usai 4, Schiavone, Bacchi, Casini 9, Martini, Giovannini, Saetti (L).

Allenatori: Montaldi – Carone