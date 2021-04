Volley Under 17, La Vap Piacenza si impone nettamente nel derby contro River 2001 (3-0)

Derby a senso unico quello giocato ieri sera nel campionato Under 17 regionale tra Volley Academy Piacenza e River 2001.

La CRAI VAP domina in tutti i fondamentali, aggredendo la partita fin dalle prime battute, senza mai permettere alle rivali di passare in vantaggio. In particolare, le padrone di casa si fanno valere in fase di ricezione e in attacco, mentre le ospiti si rendono pericolose al servizio, pur senza mai riuscire a creare grossi grattacapi alla linea di ricezione delle verdiblu.

CRAI VOLLEY ACADEMY PC – ZENAOFFICE RIVER 2001 3-0 (25-18; 25-16; 25-10)

CRAI Volley Academy Piacenza: Marchetti 4, Zlatanov, Masotti 11, Camurri 14, Boselli (L2), Boni, Kraja, Sabatelli 7, Nicolini 9, Corradi, Cicola (C) 11. Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

Zenaoffice River 2001: Tosku, Cristalli (C) 3, Popani, Bartolomei 1, Padrini 4, Anelli, Zucchi 2, Casalini 2, Pisani 6, Villa 5, Burzoni (L). Allenatore: Maggipinto