Volley Under 19, la Conad Salso Impianti Alsenese lotta ma cede a Noceto (3-0)

Sconfitta in tre set e speranze spente per la Conad Salso Impianti Alsenese, formazione under 19 femminile regionale della Pallavolo Alsenese battuta 3-0 domenica a Noceto dall’Ajsia Oasi e costretta a veder svanire l’obiettivo di qualificarsi alla seconda fase.

In terra parmense, la squadra di Giacomo Rigoni e Greta Passera ha duellato nei primi due set prima di cedere nettamente nel terzo parziale. La prima frazione ha visto Noceto spuntarla ai vantaggi (26-24), mentre nella seconda Alseno non ha capitalizzato il break di vantaggio nel finale (21-23), oltre a un set ball successivo (23-24), cedendo 28-26 e andando sotto 2-0. A questo punto, le gialloblù piacentine hanno accusato il colpo, arredendosi 25-18 e di conseguenza 3-0.

Mercoledì alle 21 a Calerno di Sant’Ilario (Reggio Emilia) ultimo appuntamento stagionale a domicilio della Wimore Sinergy.

AJSIA OASI NOCETO-CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE 3-0

(26-24, 28-26, 25-15)

CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE: Tedeschi 3, Montanari 10, Martino 10, Boselli 6, Longinotti 3, Giarrusso 1, Bruno (L), Milosevic 1. N.e.: Ianelli, Pollini, Bassanini, Pozzi. All.: Rigoni-Passera

Classifica under 19 femminile regionale girone A: Itas Volley Academy Piacenza 12, Wimore Sinergy Volley Calerno 9, Giovolley Centro Volley Reggiano 8, Ajsia Oasi Noceto 7, Conad Salso Impianti Alsenese 6.