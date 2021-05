A lezione di natura nel parco del Trebbia, successo per il progetto Ekoclub a Gragnano

“La vicinanza del Parco del Trebbia è un valore aggiunto del nostro territorio che bisogna imparare ad apprezzare e a valorizzare, cominciando dalle più giovani generazioni”.

Il sindaco di Gragnano Trebbiense, Patrizia Calza, ringrazia la presidente di Ekoclub Piacenza, Romina Cattivelli e i gragnanesi Giuseppe Ferri e Angelo Vignola, protagonisti di un progetto di educazione ambientale che ha coinvolto 6 classi delle elementari e medie del paese. “A differenza delle persone più anziane che, nei tempi della loro infanzia e adolescenza, vivevano più da vicino e profondamente il loro territorio, oggi i ragazzi rischiano di non conoscerlo e apprezzarlo. Per questo è davvero preziosa l’attività che ogni anno Ekoclub per l’ambiente svolge in collaborazione anche con le scuole del nostro Comune grazie ai suoi volontari – sottolinea Calza -. Un ringraziamento particolare, a nome di tutta l’amministrazione comunale, va alla presidente Romina Cattivelli (anche membro del Direttivo Nazionale) e ai gragnanesi Giuseppe Ferri e Angelo Vignola che hanno curato lo svolgimento delle attività presso i vari Circoli Didattici”.

Dopo il lungo periodo di pandemia che ha forzatamente bloccato tante iniziative scolastiche, è ripreso il progetto ambientale svolto dall’Associazione Ekoclub, rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, al fine di sensibilizzarli alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e portarli a conoscenza della fauna presente sul territorio. L’Associazione negli ultimi 12 anni ha sviluppato il progetto in varie scuole del territorio: oltre a Gragnano Trebbiense, sono stati coinvolti i Comuni di Rivergaro, Gazzola, Calendasco, Rottofreno e Borgonovo Val Tidone. Le lezioni si svolgono in due fasi: la prima consiste in una lezione teorica di due ore, in cui si illustra la popolazione animale che vive sul nostro territorio, tramite la proiezione di alcune slides. La seconda fase, invece, è una lezione pratica di due ore in cui gli studenti sono accompagnati dagli insegnanti e dai responsabili di Ekoclub sul greto del fiume più vicino, per toccare con mano quanto è stato loro illustrato in classe.

Il progetto, che si svolge in forma totalmente gratuita, viene proposto annualmente alle scuole: il riscontro, in questi anni, è stato molto positivo poichè i ragazzi mostrano interesse e curiosità, pongono domande pertinenti agli argomenti affrontati e si appassionano alla varietà dei temi proposti. Quest’anno a Gragnano il progetto presso le Scuole Elementari e Medie ha coinvolto complessivamente sei classi. L’Associazione si propone, per il futuro, l’ampliamento del progetto con un arricchimento degli argomenti, soprattutto riguardo le problematiche ambientali, tema di grande attualità.