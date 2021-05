A Palazzo Gotico l’incontro con Michele Grazioli, tra gli under 30 leader del futuro secondo Forbes

Mercoledì 26 maggio, alle ore 10, presso il salone monumentale di Palazzo Gotico a Piacenza, si terrà l’incontro con Michele Grazioli, presidente e amministratore delegato di Vedrai Spa, considerato dalla rivista Forbes tra i cento leader italiani Under 30 del futuro.

L’incontro fa parte di una serie promossa dalla Consulta provinciale degli Studenti in collaborazione con il Comune di Piacenza per il progetto “Giovani in un futuro da inventare”. All’incontro saranno presenti, il sindaco Patrizia Barbieri e i rappresentanti della Consulta provinciale degli Studenti. Oltre alla presenza degli studenti, l’incontro è aperto alla cittadinanza, con ingresso consentito fino al numero di persone previste dalla normative antiassembramento e contingentamento legate all’emergenza sanitaria.