A Rimini trionfa lo sport con Boxe Piacenza

La Gym Boxe è una nuova formula di pugilato che, limitando il contatto e l’aggressività, allarga il parterre di partecipanti ad amatori che riescono così a coronare il sogno di salire sul ring praticando una specialità sana poco impattante ed aperta dai 13 ai 65 anni, per entrambi i sessi.

In questa ottica la Boxe Piacenza ha schierato a Rimini ben nove partecipanti ai Campionati Regionali di Gym Boxe. Il tecnico Nicola Campanini ed il secondo Alex Zappieri hanno accompagnato in questa nuova avventura i biancorossi – sostenuti da un team di sponsor tra cui pizzeria Ale e Franz, la concessionaria Auto e Auto di Caorso, il bar di Grace di Piacenza, L’Innamorato cocktayl bar di Castell’Arquato e la sempre presente Cr Cuscinetti a Rulli di San Rocco – che hanno fatto da apripista ai tanti amatori che frequentano il sodalizio biancorosso di via di Vittorio e che presto si cimenteranno sul quadrato.

Francesco Minuti, Stefano Pezzati, Francesco Interdonato, Simone Troglio, Maurizio Furia, Mattia Tansini, Filippo Cursio, Jeyson Tripaldi, Mattia Tansini hanno portato tante soddisfazioni alla Boxe Piacenza, società sempre aperta alle novità. Ragazzi dalle professioni più disparate, dal meccanico al pizzaiolo passando dal geometra al barista, tatuatore, sono la dimostrazione che il ring non è più una chimera irraggiungibile ma una realtà a portata di mano. I campioni regionali Jeyson Tripaldi e Mattia Tansini parteciperanno alle fasi nazionali in programma questo fine mese a Lido di Fermo (Fm).