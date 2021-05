Adozioni animali: Jack cerca una famiglia

Riceviamo e pubblichiamo questo appello, inviato da Lav Piacenza

Jack è un magnifico Amstaff di 4 anni, affettuoso, equilibrato e sano. La sua famiglia non può più dedicargli tutte le attenzioni di cui ha bisogno e quindi ne cerca una nuova. E’ castrato ed è abituato a vivere in casa e con i gatti. Per lui cerchiamo una famiglia responsabile e che abbia tempo da dedicargli. E’ un compagno perfetto per vivere mille avventure, uno di quei compagni di vita con cui costruire milioni di bei ricordi. L’inserimento in famiglia verrà seguito da un educatore di nostra fiducia. Si trova a Piacenza e verrà affidato dopo i controlli preaffido .

Per info️ 379 103 4868 – adozioni.piacenza@lav.it