Agroalimentare, Lega “Tutelare Made in Italy, difendere nostre eccellenze”

“L’impegno della Lega a difesa del Made in Italy e delle nostre eccellenze agroalimentari c’era, c’è e ci sarà sempre. Siamo al lavoro nell’interesse delle migliaia di attività produttive di questo settore, fondamentali per il nostro Paese, e contemporaneamente per tutelare la salute dei consumatori, che hanno il diritto a prodotti di qualità tipici della dieta mediterranea e non a cibi sintetici. Nel menù dei nostri ristoranti vogliamo trovare anolini, bollito, coppa, pancetta, salame”.

Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega Pietro Pisani e Gianpaolo Vallardi (Presidente di commissione Agricoltura a Palazzo Madama) con il responsabile dipartimento agricoltura per la Lega Piacenza, Giampaolo Maloberti e il referente provinciale Luigi Merli. “Non è accettabile – affermano – che dall’Europa arrivino continui e scriteriati attacchi al nostro agroalimentare. Dal latte fatto con i piselli alla carne sintetica, dal vino de alcolizzato alle larve come fonte proteica alternativa alla carne. Ci impegniamo per portare avanti con orgoglio nelle sedi istituzionali, al Governo e sui territori la difesa dei nostri agricoltori”.

“Questo fine settimana – annunciano – saremo infatti in oltre 2.000 piazze in tutta Italia per promuovere la campagna ‘#mangiacomeparli’, a difesa del Made in Italy e di quelle produzioni agroalimentari che tutto il mondo apprezza e ci invidia. È una battaglia di civiltà. Non ci può essere mediazione. La carne è la carne, il vino è il vino. Non vogliamo prodotti di laboratorio”.