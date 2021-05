Al “Gioia” torna la Notte del Liceo Classico IL PROGRAMMA

Per il settimo anno consecutivo torna al Liceo “Gioia” di Piacenza la Notte Nazionale del Liceo Classico: venerdì 28 maggio, dalle ore 16 alle ore 20, in circa 300 licei classici su tutto il territorio nazionale andrà in scena la manifestazione nata con lo scopo di dimostrare la vitalità del curricolo classico e soprattutto le doti di creatività degli studenti.

Come scrive il Comitato di coordinamento nazionale dell’iniziativa, quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la tentazione di sospendere la Notte Nazionale del Liceo Classico è stata grande. Ma alla fine, forti del messaggio e degli insegnamenti di resilienza che vengono dai classici, studenti e insegnanti dei Licei di tutto il territorio nazionale, hanno deciso di esserci. Esserci comunque, sfruttando le potenzialità della tecnologia che il nostro tempo ci sta facendo scoprire.

La manifestazione ha cambiato forma e per l’edizione 2021 diventa principalmente diretta live sui canali social della scuola. Chi durante il pomeriggio si collegherà, potrà assistere a letture drammatizzate, cortometraggi, intermezzi musicali e alla premiazione del Contest di scrittura creativa Parlami d’amore.

IL PROGRAMMA