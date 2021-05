Al Liceo “Respighi” torna la Convention dei Talenti (in diretta streaming)

Torna venerdì 28 maggio al liceo “Respighi” di Piacenza la “Convention” dei talenti, una tradizione consolidata già da qualche anno interrotta nel 2020 a causa della pandemia

“Una giornata – spiegano dall’istituto scolastico -per fermarci a celebrare, mostrare e in qualche modo festeggiare i nostri talenti, quelli dei nostri ragazzi che sono tanti, vari, molteplici e spesso stupiscono”. L’evento si svolgerà in sala cinema, le presenze di docenti e studenti saranno ridotte alle sole rappresentanze (nel rispetto di tutte le norme anti-covid) e tutto sarà trasmesso in streaming sul canale youtube del “Respighi” per permettere a tutti gli studenti di collegarsi dalle aule o dalle proprie case (per chi è a distanza).

La giornata inizierà alle ore dieci e vedrà alternarsi alla conduzione docenti e studenti insieme ad Ippolito Negri, presidente dell’Associazione amici del Liceo Respighi. E proprio perché i protagonisti sono gli studenti con i loro talenti, l’intrattenimento della mattina sarà gestito da alcuni di loro: musicisti e attori di improvvisazione teatrale. Nel corso della mattinata verranno presentati i progetti PCTO (percorsi per le competenze trasversali e orientamento) delle classi terze e consegnate le certificazioni linguistiche e le borse di studio per alunni ed ex alunni (alcune a cura degli Amici del Liceo), sia per il loro impegno scolastico che per il loro impegno sociale. Al pomeriggio spazio invece alle presentazioni dei migliori progetti educazione civica: i ragazzi (dalla prima alla quarta) hanno lavorato sugli obiettivi agenda ONU 2030 e verrà proclamato il progetto vincitore per ognuno dei 17 goal ONU (criteri: coerenza, innovazione, proattività).

Il pomeriggio si concluderà con l’open day spring edition: verrà presentata la scuola (con evento in streaming su youtube) alle famiglie e ai ragazzi delle seconde medie per i quali inizia ad avvicinarsi alla scelta della scuola superiore: “Presenteremo soprattutto i tratti principali e caratterizzanti del nostro istituto – i cosiddetti nostri “10 perché” – e le future novità proprio perché questo è un primo passo verso il processo di scelta . Genitori e studenti collegati potranno fare domande”. A chiudere la giornata sarà la musica con l’esibizione dei ragazzi delle classi a curvatura musicale.