Al Mattei debutta il laboratorio di automazione Techno 4 Future, Rolleri “Impresa e scuola più vicine”

Al polo Mattei di Fiorenzuola debutta il laboratorio di automazione Techno 4 Future, grazie all’investimento di Confindustria Piacenza, dell’ente di formazione Forpin e di aziende del territorio.

Il nuovo laboratorio – costato 30 mila euro – consentirà ai ragazzi di mettere in pratica le loro conoscenze teoriche in tema di automazione, elettrotecnica e sensoristica, tutti ambiti tematici che hanno grande applicazione nelle industrie meccaniche. L’inaugurazione, ripresa in diretta dal canale youtube del Mattei, ha visto la partecipazione della dirigente scolastica, Rita Montesissa, del presidente di Confindustria Francesco Rolleri e del past president, Alberto Rota, che ha avviato l’iniziativa, dei docenti dell’istituto Leonardo Zilocchi e Francesco Patruno, così come di Antonella Vologni, direttrice Forpin, del sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi e, in rappresentanza degli sponsor, di Mario Ferrari di Unifer e Lorenzo Finetti di Amada.

Foto 3 di 3





“Questa inaugurazione è il modo migliore di chiudere un anno molto difficile – le parole della preside Rita Montesissa -. I laboratori sono fondamentali, sono anche i luoghi dove gli studenti si recano più volentieri perché possono mettere in gioco se stessi in un modo più costruttivo e concreto rispetto all’attenzione prestata durante le ore di lezione”. “E’ un bellissimo momento, per il Mattei e per Confidustria, perché riusciamo a dare risposta a una nostra esigenza, quella di avvicinare il mondo delle imprese alla scuola – sottolinea il presidente Francesco Rolleri -. Spero sia l’inizio di un ulteriore ammodernamento di tutti gli istituti tecnici di Piacenza: negli anni scorsi abbiamo collaborato in questo senso con l’Isii Marconi, ora con il Mattei, il prossimo passo è l’istituto Volta di Castelsangiovanni. Vogliamo far crescere gli iscritti agli istituti tecnici e riteniamo che poter mettere a disposizione laboratori all’avanguardia sia il primo passo”.

“Gli istituti tecnici in realtà sono un volano per le nostre aziende – aggiunge Alberto Rota, past president di Confindustria -, il nostro auspicio è che i ragazzi, una volta concluso il proprio percorso di studi e maturata l’esperienza in azienda, possano diventare a loro volta imprenditori. Il grosso ostacolo spesso è rappresentato dal passaggio dalla teoria alla pratica e i laboratori hanno lo scopo di colmare questo gap”. “La formazione professionale è cultura – rimarca Antonella Vologni -, come Forpin abbiamo deciso di sostenere questo progetto perché è coerente con quello che facciamo, ed è una sfida molto importante far avvicinare sempre di più i giovani al mondo del lavoro”. “Collaboriamo da anni con gli istituti tecnici, la cosa che ci piace fare è far crescere le persone, dare opportunità – commenta Lorenzo Finetti di Amada -. Così aiutiamo potenziali colleghi e creiamo risorse per l’imprenditoria locale”. Mario Ferrari di Unifer sottolinea l’importanza del contributo delle aziende “nel far crescere nuove leve e far nascere nuove professionalità. Spero che questo sia un inizio, per creare nuove collaborazioni: Piacenza ne ha bisogno”.

La chiusura è stata affidata al sindaco Romeo Gandolfi. “Il Mattei è importante non sono per Fiorenzuola, ma per tutta la Valdarda, e questo nuovo progetto lo valorizza. Grazie per aver investito così tanto sul nostro territorio”. I soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del laboratorio sono Confindustria Piacenza, FOR.P.In, Amada, Cargill, FPS- Food and Pharma System, Labor, Mandelli, Rota Guido, Samag, TIMAF, Unifer, WEI.