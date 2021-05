Al “Volta” di Castello nuovo defibrillatore grazie alla generosità di una docente

Sarà inaugurata il prossimo 24 maggio all’Istituto “Volta” di Castel San Giovanni (Piacenza), una postazione con defibrillatore, installata esternamente alla nuova palestra, donata da Progetto Vita grazie alla generosità di Maria Teresa Piroli, già docente dello stesso istituto.

Un gesto concreto, in memoria dei genitori, con il quale la professoressa Piroli ha voluto sostenere “Progetto Vita Ragazzi” che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti fin dalle scuole primarie e creare una rete di insegnanti in grado di assicurare agli allievi percorsi formativi sulle manovre di primo soccorso. Il nuovo dispositivo permettera la cardioprotezione di tutta l’area che comprende la palestra, un parcheggio ed una parte del parco attiguo. “La scuola infatti – rimarca Progetto Vita – rappresenta il luogo privilegiato dove trasmettere la cultura della prevenzione della morte da arresto cardiaco, e Progetto Vita Ragazzi parte proprio dai giovani per sviluppare una formazione ed una cultura della sicurezza per avere domani adulti consapevoli, attenti alla propria e alla altrui salute e comunque fin d’ora giovani e ragazzini in grado di affrontare un problema acuto come l’infarto cardiaco, evento che purtroppo può riguardare il loro ambito scolastico sportivo o famigliare”.

Sono ormai 20 anni che grazie a Progetto Vita Ragazzi, in tutte le scuole di Piacenza, sono stati addestrati insegnanti (oltre 1000) e studenti (oltre 10.000) con un modello a cascata che ha portato a formare addirittura 180 studenti che in una “peer to peer education” si recano oggi nelle scuole ad insegnare ai più piccoli.