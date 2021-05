“Allentare il coprifuoco e vaccinare in fretta: la nostra economia deve ripartire subito”

Nota stampa di Forza Italia Piacenza

Lo scorso week end Forza Italia è stato protagonista di diverse iniziative, tutte volte a far conoscere la posizione per partito su diverse ed importanti tematiche nazionali. Sabato a Bologna c’è stata la presentazione del Coordinamento Regionale Azzurro, alla presenza dei senatori Anna Maria Bernini e Enrico Aimi, a cui ha partecipato Gabriele Girometta e un nutrito gruppo di dirigenti ed eletti provinciali piacentini.

Domenica invece sono stati promossi banchetti di propaganda su tutto il territorio regionale, da Piacenza a Rimini. Gabriele Girometta, coordinatore provinciale azzurro, commenta così i vari appuntamenti: “Domenica 9 maggio, Festa della Mamma, Forza Italia è scesa in piazza in tutti i capoluoghi di provincia, per presentare alla gente le nostre ultime battaglie parlamentari fatte dai nostri esponenti azzurri in favore della nostra gente e delle nostre attività commerciali. Forza Italia ha creduto fortemente nella nascita del Governo Draghi. Con quest’ultimo è stato mandato a casa l’infausto Governo Conte, quello che invece di pensare ai vaccini pensava si banchi a rotelle e alle primule, alle dirette Facebook del sabato sera per dire poco o nulla. Forza Italia è in questo Governo, in Generale Figliuolo sta ottenendo grandi risultati sul fronte della campagna vaccinale.

Abbiamo lanciato anche una raccolta firme per sostenere la nostra “operazione cenerentola”, per chiedere al Governo di spostare il coprifuoco a mezzanotte e permettere ai ristoranti di lavorare e poter fare più incassi per rimpinguare i magri introiti dei mesi delle chiusure. Governare vuol dire assumersi delle responsabilità: è troppo comodo stare fuori e dire sempre e solo di no. Il nostro Partito è determinato e coeso per poter permettere alle nostre aziende di fare business: senza di questo non ci può essere una società che possa basarsi sul lavoro e sul reddito. Non bisogna vergognarsi di puntare ad essere un paese ricco come deve essere l’Italia. Basta con l’assistenzialismo fine a se stesso: chi può lavorare deve farlo per generare risorse. Le nostre aziende devono essere sempre più sostenibili, con un occhio di riguardo all’ambiente e alla salubrità del territorio. Ma non vogliamo la treccia e non siamo come Greta. La raccolta di firme serve a questo: per chi vuole sostenere il Paese, il turismo e le nostre attività. Allentiamo il coprifuoco e vacciniamo la gente in fretta: la nostra economia deve ripartire subito. Forza Italia c’è!!!”

Un ringraziamento a tutti i coordinamenti provinciali per il loro impegno, perché hanno contribuito all’avvio di un nuovo corso, fatto di impegno e militanza in vista dei prossimi appuntamenti elettorali di ottobre, è arrivato dal senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale del partito