Allerta meteo per forte vento sui rilievi nella giornata di domenica

Dopo le nevicate di maggio, sulle montagne in provincia di Piacenza arriva il vento.

Il servizio meteo della Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diffuso un’allerta meteo di livello ‘giallo’ per la giornata di domenica 16 maggio. Forte vento, quindi, in Appennino, nella nostra provincia così come lungo le zone montuose di tutta la Regione. Un fenomeno che si intensificherà in tarda serata.