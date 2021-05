Alta Val Tidone, lo scatto di Giuseppe Morganti vince il contest fotografico di primavera

Nota stampa Comune Alta Val Tidone relativa al contest fotografico “Un anno in Alta Val Tidone”

Un’esplosione di colori e di sapori per la primavera in foto dell’Alta Val Tidone.

Il tema della primavera per il mese di aprile del contest “Un anno in Alta Val Tidone”, come era facile prevedere, ha scatenato gli amanti delle foto e dei paesaggi dell’alta valle in una serie di scatti dedicati ai colori e ai sapori della stagione del risveglio. Oltre 100 le foto inviate anche per questo quarto appuntamento del concorso, con migliaia di like sui social che hanno premiato, questa volta, Giuseppe Morganti con la sua immagine del Santuario della Madonna del Monte incorniciata dal verde e dai fiori della primavera.

Diverse le variazioni sul tema proposto, che hanno premiato i colori di un mazzolino di fiori in un bicchiere immortalato da Sara Dellacha, che ha visto tra le più apprezzate anche la sua foto di un colorato e infiorato piatto di riso. Doppietta tra i più votati anche per Giuseppe Morganti e la sua infiorata della pietra con penna da Alpino nei pressi di Pecorara. Il risveglio delle viti di Daniela Gardella completa la serie delle 5 foto più votate e che saranno sottoposte al vaglio della giuria di qualità.

Alla foto più votata, quella di Giuseppe Morganti, si aprono invece direttamente le porte del calendario 2022 del Comune di Alta Val Tidone con i complimenti dell’Amministrazione e un omaggio di prodotti del territorio che saranno consegnati, insieme a quelli per i vincitori degli altri mesi, in un momento pubblico che verrà definito in seguito.

“Un’altra piacevole invasione di foto ha caratterizzato l’appuntamento di aprile – commenta Simona Traversone, Assessore al Turismo del Comune di Alta Val Tidone –. Il tema sulla primavera ci ha fatto assaporare davvero i colori e i sapori del nostro splendido territorio e voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che stanno partecipando perché con ogni loro foto riscopriamo un po’ di più della nostra terra e costruiamo un bellissimo biglietto di invito per chi ci vorrà venire a trovare”.

Intanto, è già ampiamente in corso il contest per il mese di maggio dedicato ai luoghi sacri dell’Alta Val Tidone. Già decine le immagini di chiese, santuari e cappellette arrivate all’indirizzo mail info@visitaltavaltidone.it o postate con #sacraaltavaltidone. Gli invii sono possibili fini al 31 maggio, mentre per votare basta andare sull’album nella pagina facebook del Comune di Alta Val Tidone o su Instagram.