Altra vittoria per il S.G.A. MioVolley: Calerno battuta 3-0

Si chiude con una vittoria la trasferta reggiana del S.G.A. MioVolley che riesce a superare le padrone di casa di Calerno con un bel tre a zero dopo le innumerevoli emozioni dell’ultima sfida con Everton.

Coach Anni conferma lo starting six con la diagonale Bianchini-Soda, Ferri e Galibardi bande, Bossalini e Nappa al centro con Passerini libero. Nel primo set Bossalini al servizio mette subito in difficoltà la ricezione avversaria e le biancoblu iniziano a macinare punti portandosi sullo score di 2-13 con il muro punto di Ferri, sostenute da Soda autrice di 6 punti nel primo parziale. I muri e le fast di Nappa consolidano il punteggio sul 12-20 con coach Anni che inserisce Sansò, Colombini e Moretti. Le avversarie tentano il recupero ma il punteggio si attesta sul 15-25.

Il secondo set è il più combattuto. Le reggiane partono forte con un buon turno in battuta portandosi sul 6-2. L’ingresso di Cordani, subito a segno a muro, segna l’inizio del recupero delle ragazze dell’S.G.A. Gli ace di Soda ed il secondo tempo di Bianchini riportano le biancoblu in vantaggio (6-7), quando un acrobatico salvataggio di Passerini si conclude con il punto del libero MioVolley. Soda mette a segno un mani out mentre la precisa ricezione/difesa di Passerini e Galibardi consentono a Bianchini di servire i primi tempi e le fast ai centrali. Coach anni effettua il doppio cambio con gli innesti di Colombini e Moretti ma le avversarie non demordono e si portano in parità (20-20). E’ Moretti con un attacco ed un ace a condurre la S.G.A. alla vittoria del secondo parziale (21-25).

Anche il terzo parziale inizia in favore delle reggiane (3-1) ma è la giovanissima Sansò (realizzatrice di 6 punti nel terzo ed ultimo set) a trascinare la squadra con tre ace consecutivi ed un potente attacco da posto quattro (4-8). Le biancoblu accelerano con Galibardi (6-11) ed il primo tempo di Bossalini (9-13). L’attacco di seconda linea di Soda e i due ace di Nappa consolidano il vantaggio (12-19) con Bossalini a chiudere la partita con un muro punto.

WIMORE VOLLEY CALERNO-S.G.A. MIOVOLLEY 0-3 (15-25; 21-25; 15-25)

S.G.A. MIOVOLLEY: Bianchini 2, Colombini, Soda 11, Sansò 7, Galibardi 7, Ferri 3, Cordani 3, Moretti 4, Nappa 9, Bossalini 3, Passerini (L) 1. NE: Favari. All. Anni