Altri 12 milioni di euro per i viadotti della provincia: nel 2021 manutenzione ponti di Tuna e Paladini

Poco meno di 12 milioni di euro (11 milioni e 657mila euro) per la messa in sicurezza di ponti e viadotti in Provincia. Tra i primi interventi di manutenzione, destinati ad essere avviati già nel 2021, figurano quelli sul ponte di Tuna (per l’importo complessivo di oltre un milione e 500mila euro) e il ponte Paladini (425mila euro).

Il dettaglio degli interventi è stato presentato dal dirigente della viabilità della Provincia di Piacenza, Davide Marenghi, ai sindaci del territorio via web, in un’assemblea presieduta da Patrizia Barbieri.

Si amplia così il ‘pacchetto’ di risorse già accantonate dall’amministrazione provinciale (4 milioni e 680mila euro) nel piano triennale delle opere pubbliche grazie al decreto sicurezza ponti e viadotti, varato dal Mims nel mese di marzo, e che va a ripartire la cifra prevista inizialmente nel cosiddetto ‘decreto agosto’ del 2020. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ancora non c’è, ma alle amministrazioni è stato detto di farsi trovare pronte con la presentazione – entro il 31 maggio – di una lista di interventi da realizzare, ha ricordato la presidente Barbieri.

Le opere sono state scelte secondo criteri oggettivi, rispetto a situazioni di criticità emerse durante le verifiche di sicurezza (in tutto 19 dal 2019 ad oggi), la presenza di limitazioni di carico; categoria stradale ed entità dei flussi di traffico; ottimizzazione delle risorse economiche a disposizione per annualità; vincoli procedurali ed autorizzativi.

Tra le opere inserite per l’anno in corso figurano quindi il ponte di Tuna e il Paladini, così come i viadotti tra Morfasso e Vernasca (località Case Bonini) per 570mila euro, a Coli per 150mila euro, in Alta Valtidone lungo la provinciale di Pecorara per 400mila euro, a Villanova sul torrente Ongina per 425mila euro (opera finanziata per altri 425mila euro dalla Provincia di Parma).

Secondo il decreto, gli interventi del 2021 (3 milioni e 547mila euro) dovranno essere completati e rendicontati entro la fine del 2022.

Le opere per l’anno 2022, invece, ammontano a 4 milioni e 561 mila euro complessivamente, dove a fare la parte del leone è l’intervento sul ponte di Travo per 2 milioni e 381mila euro, mentre per il 2023 sono previste opere per 3 milioni e 547mila euro, di cui 2 milioni e 847 mila per euro sono destianti al sovrappasso ferroviario nel Comune di Fiorenzuola.

Il sindaco del Comune di Carpaneto, Andrea Arfani, ha chiesto aggiornamenti per la ciclopedonale sul Chero, mentre Patrizia Calza (Gragnano) ha “ringraziato i tecnici che si assumono la responsabilità della sicurezza delle nostre infrastrutture, affinché da noi non accada ciò che è avvenuto in altri territori. L’auspicio è che queste risorse arrivino velocemente, anche se il loro utilizzo comporterà un lavoro notevole per gli uffici”.

“Grazie – ha detto la presidente Patrizia Barbieri – ai nostri tecnici per il lavoro che stanno facendo, queste sono sfide che non si possono perdere”.

Il direttore generale Vittorio Silvia, che ha proceduto alla presentazione del consuntivo dell’ente già approvato dal consiglio provinciale, ha concordato nel sottolinare come la grande disponibilità di risorse possa determinare un problema se non accompagnato da una infrastruttura adeguata, dal punto di vista del personale. “Il valore degli investimenti negli ultimi anni si è triplicato e noi, come Provincia, condividiamo la difficoltà di altri enti locali di avere personale tecnico per poter predisporre gli interventi. Le selezioni avvengono attraverso concorsi, che sono procedure complesse – ha detto – alle quali spesso i candidati non si presentano: alla nostra ultima selezione riservata ai geometri non si sono presentati in numero sufficiente per la copertura dei posti”.

Pinuccio Sidoli, sindaco di Vernasca, auspica che questa maggiore attenzione rispetto alle Province possa preludere a un loro riordino istituzionale, mentre Raffaele Veneziani, primo cittadino di Rottofreno, ha espresso “rimpianto per la gestione della viabilità di competenza provinciale”, a fronte del recente passaggio ad Anas di 150km di strade provinciali per il venire meno della possibilità di concordare insieme esigenze e priorità di intervento.