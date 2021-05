Andare a scuola in modo sostenibile: premiati gli studenti di Gragnano

Si è concluso all’insegna della musica e della mobilità sostenibile l’anno scolastico della scuola Primaria di Gragnano (Piacenza) e soprattutto con una bella notizia inaspettata.

Al termine del saggio musicale delle classi quarte e quinte, alla presenza della Dirigente Scolastica Adriana Santoro, di genitori, nonni e familiari e di tutti i bambini delle elementari, hanno fatto ingresso nel cortile della scuola in sella alle loro biciclette, presentati dal Sindaco Patrizia Calza, Angelo Nani di Fiab Piacenza e Amolabici e Walter Tadiello e Olimpia Diluccio, soci Fiab, in tandem. Con loro si è riflettuto sorridendo sull’importanza di muoversi a piedi, in bicicletta e comunque su mezzi eco-sostenibili. L’occasione si è presentata perché i ragazzi della scuola di Gragnano, precisamente 70 studenti delle elementari e 40 delle Medie, hanno partecipato al Progetto Regionale “Siamo nati per camminare” volto a promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto nei percorsi casa-scuola, e a far conoscere le esperienze locali su queste tematiche.

Focus tematico della campagna di quest’anno era la costruzione di reti di conoscenza di vicinato a supporto della mobilità e dello sviluppo dei bambini. Il Titolo scelto “Un Passo dopo l’altro-Dal quartiere al mondo”. “Le bambine e i bambini hanno partecipato con entusiasmo – racconta il sindaco Calza -, ma noi dobbiamo ringraziare genitori e volontari che si sono messi a disposizione per concretizzare l’iniziativa e accompagnare i giovani camminatori. Senza di loro il progetto non avrebbe potuto partire”. Le settimane di monitoraggio si sono svolte tra il 19 aprile e il 15 maggio. Ai ragazzi partecipanti sono stati consegnati dai rappresentanti di Amolabici- Fiab patentini personalizzati; ma la vera sorpresa è stata annunciata dalla sindaca, che nei giorni scorsi è stata avvisata del fatto che due classi sono arrivate al secondo posto a livello regionale: la 5G “tra le classi che si sono mosse in maniera più sostenibile” in valore assoluto e la 3G tra quelle “che hanno migliorato in maniera sostenibile la loro mobilità” rispetto alle mobilità di spostamento abitualmente utilizzate.

La premiazione delle classi vincitrici è prevista il 4 giugno, con il collegamento dei bambini con l’assessore Regionale Priolo alla quale gli studenti potranno porre le loro domande sui temi ambientali e della sostenibilità.