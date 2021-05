Cade nella scarpata dopo un malore, anziana soccorsa da sanitari e vigili del fuoco

Cade dopo un malore, soccorsa un’anziana a Bettola (Piacenza).

E’ accaduto poco prima delle 15 del 3 maggio, in località Corteletta: la donna, di 73 anni, mentre percorreva a piedi una stradina a pochi metri dalla propria abitazione, si è sentita male, cadendo lungo un pendio. Difficoltoso l’intervento dei soccorritori: sul posto i sanitari con l’auto infermieristica del 118 della postazione di Farini, insieme all’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio e ai vigili del fuoco giunti da Piacenza con la squadra Saf (Speleo-alpino-fluviale).

Viste le condizioni della 73enne, scivolata per alcuni metri lungo una piccola scarpata, è stato richiesto anche l’intervento dell’èquipe sanitaria dell’elisoccorso, decollato da Parma. Una volta recuperata, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari ed elitrasportata all’Ospedale Maggiore della città ducale: le sue condizioni sono serie ma, fortunatamente, non verserebbe in pericolo di vita.