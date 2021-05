Appalto Spazio 4.0, Ugl “Vogliamo intervenire in commissione”

L’Ugl chiede di poter intervenire alla commissione consiliare dedicata all’appalto di Spazio 4.0, centro di aggregazione giovanile gestito dal Comune di Piacenza.

“Vogliamo essere auditi in merito al mancato rispetto del clausola sociale prevista dal bando pubblico di assegnazione di Spazio 4.0 – spiega in una nota il segretario provinciale Pino De Rosa -. A tutela delle 3 lavoratrici precedentemente impegnate nel servizio educativo, che si erano rivolte a noi per la tutela, si era anche svolto un incontro presso il Comune alla presenza dell’Assessore competente, durante il quale – spiega il sindacalista – la cooperativa affidataria dell’appalto aveva addotto motivazioni, a nostro avviso, assolutamente inconsistenti a supporto del mancato rispetto della clausola sociale che, sempre a nostro avviso, era sostanziale per la partecipazione al bando e non eludibile. Ciò nonostante, in un’ottica di mediazione, l’Ugl aveva inviato i curricula delle lavoratrici alla cooperativa affidataria avendo quest’ultima, durante il richiamato incontro in comune, manifestato una disponibilità almeno parziale nei confronti delle lavoratrici”.

“La stessa cooperativa, forte, forse, della tifoseria a suo favore che si era manifestata da parte di alcuni componenti del consiglio comunale, non ha mai fornito risposta al nostro sindacato e non ha mai contattato due delle lavoratrici interessate, ha alimentato aspettative in una terza per poi scaricarla all’ultimo minuto – afferma Pino De Rosa -. Il fatto che la commissione consiliare abbia deciso di trattare l’argomento è decisamente positivo, ma nei termini che abbiamo letto sugli organi di stampa di certo non torna utile a null’altro che alla sterile polemica politica. Da qui la richiesta – ribadisce – di essere convocati per parlare della questione in un’ottica funzionale alla sua soluzione ed al ristabilimento di un principio di giustizia ed equità che è stato, a nostro avviso, del tutto disatteso”.