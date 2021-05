Arriva il Giro d’Italia, le limitazioni al traffico a Piacenza

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della tappa Piacenza – Sestola del Giro d’Italia, in programma martedì 11 maggio, sono state disposte, in alcuni casi già da domenica 9 maggio, diverse limitazioni al traffico sul territorio urbano e provinciale.

Di seguito tutti i provvedimenti in vigore dal 9 all’11 maggio.

PIACENZA

Dalle ore 10 di domenica 9 maggio alle 18 di martedì 11, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di via Scalabrini tra piazza S. Antonino e via Pace. Contestualmente, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione in piazza Cavalli, piazza Mercanti, piazzetta Grida, via Pace, piazza Duomo, chiostri e chiostrini del Duomo, nell’area del parcheggio Cheope in via IV Novembre e nel lato Sud del parcheggio di viale Malta. In tutte le vie afferenti alle strade e piazze sopraccitate, potranno circolare unicamente i residenti, in via eccezionale in entrambi i sensi di marcia anche laddove abitualmente vige il senso unico.

Dalle ore 2 del mattino di martedì 11 maggio, alle 18 della stessa giornata, divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est di piazzale Genova, in corso Vittorio Emanuele, largo Battisti, via Cavour, via Risorgimento, lungo il lato Sud di piazzale Milano, sul lato Sud di viale S. Ambrogio tra piazzale Milano e via X Giugno nonché – su entrambi i lati della carreggiata – nel tratto tra via X Giugno e piazzale Marconi, in piazzale Marconi, via La Primogenita, piazzale Roma, via Colombo, via Emilia Parmense, via Alberici e nell’area di parcheggio dello stadio Garilli (sul lato Est, verso via Gorra), dove sarà consentita unicamente la sosta dei mezzi di trasporto pubblico locale così come nel tratto di viale Patrioti tra piazzale Libertà e via IV Novembre.

Sempre dalle ore 2 alle 18 di martedì 11 maggio, divieto di circolazione nel tratto di via Giordani tra il Pubblico Passeggio e Stradone Farnese (ad eccezione dei residenti), lungo il lato Est di piazzale Genova, in corso Vittorio Emanuele e largo Battisti. In tutte le vie afferenti alle strade e piazze sopraccitate, potranno circolare unicamente i residenti, in via eccezionale in entrambi i sensi di marcia anche laddove abitualmente vige il senso unico.

Dalle 9.30 di martedì 11, sino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di circolazione in via Cavour, via Risorgimento, lungo il lato Sud di piazzale Milano, sul lato Sud di viale S. Ambrogio tra piazzale Milano e via X Giugno nonché – su entrambi i lati della carreggiata – nel tratto tra via X Giugno e piazzale Marconi, in piazzale Marconi, via La Primogenita, piazzale Roma, via Colombo, via Emilia Parmense, via Gottifredi (tangenziale di Montale) e di nuovo lungo via Emilia Parmense. Anche in questo caso, in tutte le strade afferenti al percorso, potranno transitare i soli residenti, in entrambi i sensi di marcia anche nelle vie a senso unico.

PROVINCIA (disposizioni valide l’11 maggio)

COMUNE DI PONTENURE – SS n.9: chiusura dalle ore 10:25 circa alle ore 12:40 circa e, comunque, non oltre i 15 minuti successivi al passaggio del cartello mobile “fine gara ciclistica”

COMUNE DI CADEO – SS n.9: chiusura dalle ore 10:35 circa alle ore 12:50 circa e, comunque, non oltre i 15 minuti successivi al passaggio del cartello mobile “fine gara ciclistica”.

COMUNE DI FIORENZUOLA – Tangenziale – SS n.9: chiusura dalle ore 10:41 circa alle ore 13:56 circa e, comunque, non oltre i 15 minuti successivi al passaggio del cartello mobile “fine gara ciclistica”.

COMUNE DI ALSENO – SS n.9: chiusura dalle ore 10:50 circa alle ore 13:10 circa e, comunque, non oltre i 15 minuti successivi al passaggio del cartello mobile “fine gara ciclistica”.

In tutte le strade interessate dal transito del Giro d’Italia è disposto il divieto di transito ai velocipedi non partecipanti alla manifestazione. In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” e non oltre i 15 minuti dal passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

Su tutti i tratti del percorso di gara è vietata la sosta degli autoveicoli e dei motomezzi in genere. Il traffico veicolare sarà deviato secondo i percorsi alternativi stabiliti dall’organizzatore e/o comunque previsti dall’autorizzazione della Provincia di Piacenza. Ad ogni modo, dovrà comunque essere garantito il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza, salvo diverse indicazioni della Polizia Stradale.