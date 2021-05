Asia cerca una famiglia, l’appello di Oipa

Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Oipa Piacenza

Ciao! Mi chiamo Asia e sono una bellissima Husky tutta bianca, con un ciuffetto nero sulla schiena. Sono una rinuncia di proprietà, soffro a stare chiusa perché sono molto vivace, mi piace passeggiare e correre. Ho 6 anni, ma sono in formissima e ho tanta energia! Al guinzaglio sono una tipa tosta, adoro esplorare e vado a passo svelto. Non mi sono per niente simpatici gatti, galline e conigli, però sono molto buona con le persone. Da valutare con altri cani. Cerco una famiglia dinamica, che magari abbia un bel giardino dove potermi divertire. Venitemi a trovare e vi innamorerete!!

Mi trovo al rifugio di Veano, per info Caterina: 338 121 0333