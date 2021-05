Assegno di maternità e per le famiglie numerose, da oggi possibile presentare domanda online

Da oggi, martedì 18 maggio, è possibile presentare domanda per l’assegno di maternità e per quello destinato ai nuclei familiari numerosi.

L’assegno di maternità è rivolto a mamme di bambini che abbiano meno di sei mesi, residenti a Piacenza, che non beneficino – o fruiscano solo in parte – dell’indennità previdenziale di maternità e che presentino un ISEE minorenni inferiore o uguale a 17.416,66 euro. L’assegno per il nucleo familiare numeroso è invece rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale con almeno 3 figli minori di 18 anni, che presentino un Isee minorenni inferiore o uguale a 8.788,99 euro. Da quest’anno, la presentazione delle domande potrà avvenire online, attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Piacenza che richiede, necessariamente, l’identificazione con le credenziali SPID. Sarà comunque sempre possibile scaricare il modulo in formato cartaceo, compilarlo e inviarlo a protocollo.generale@cert. comune.piacenza.it.

Ai seguenti link si possono consultare tutte le informazioni dettagliate sui due bandi: https://www.comune.piacenza. it/servizi/sociali/assegno- familiare per il contributo destinato ai nuclei numerosi; https://www.comune.piacenza. it/servizi/sociali/assegno- maternita per l’assegno di maternità. Lo Sportello InformaFamiglie è a disposizione per ulteriori informazioni sulle due misure, scrivendo a informafamiglie@comune. piacenza.it o telefonando allo 0523-492380 e allo 0523-332290 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, il lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18, nonché il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30. In alternativa, è possibile compilare il modulo disponibile al link https://cutt.ly/richiamami per essere ricontattati. I cittadini che non dispongono di computer, dispositivi tecnologici e connessione Internet al proprio domicilio possono prenotare l’utilizzo delle postazioni informatiche comunali “Self”, previo appuntamento sia presso il Centro per le Famiglie alla Galleria del Sole (prenotandosi ai recapiti dell’InformaFamiglie sopraindicati), sia presso gli sportelli Informasociale, cui si può richiedere l’accesso telefonando allo 0523-492731, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 (il lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30) o inviando una e-mail a informasociale@comune. piacenza.it .

I cittadini affiancati dai Servizi Sociali dell’Unità Operativa Minori possono avvalersi della postazione abilitata in via Martiri della Resistenza 8/A, anch’essa disponibile esclusivamente su appuntamento da definire con la propria assistente sociale di riferimento. Tutti coloro che ancora non dispongono delle credenziali SPID possono rivolgersi agli sportelli Informasociale e InformaFamiglie&Bambini per avere maggiori dettagli sull’attivazione dell’identità digitale