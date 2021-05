Assigeco attende Ravenna al PalaBanca “Serve orgoglio per vincere”

“All’andata con Ravenna fu una battaglia: sono una squadra attrezzata e molto fisica”.

Così il coach dell’Assigeco Stefano Salieri inquadra il match dell’Assigeco Piacenza al PalaBanca contro la OraSì Ravenna (palla a due mercoledì 12 maggio alle 19 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu analizza così le caratteristiche dei prossimi avversari piacentini: “Nella partita di Ravenna abbiamo subito la fisicità dei nostri avversari e la loro solidità. Vogliamo disputare una partita di grande orgoglio, una gara importante e di grande aggressività. Giochiamo sul nostro campo e mi piacerebbe che partissimo dal buon atteggiamento mostrato in campo contro Pistoia nell’ultimo turno”.

Sul match di mercoledì questa è l’opinione di Giovanni Poggi: “Giochiamo contro una squadra che, purtroppo, a differenza nostra può ancora agganciare i playoff. Noi però non vogliamo assolutamente sfigurare, ci teniamo a chiudere bene la stagione perché la nostra resta comunque un’annata positiva. Metteremo in campo grande orgoglio: non vogliamo finire senza vittorie la seconda fase ed essendo l’ultima partita sul nostro campo faremo di tutto per terminare con un ottimo risultato”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.