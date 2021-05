Assigeco fa visita a Pistoia. Salieri “Chiamati ad una prova di orgoglio”

“Sul campo di Pistoia siamo chiamati ad una prova di orgoglio”. Così coach Stefano Salieri presenta il match dell’Assigeco Piacenza sul parquet del PalaCarrara di Pistoia contro la Giorgio Tesi Group (palla a due domenica 9 maggio alle 18 con diretta streaming su LNP Pass).

Il coach biancorossoblu entra poi nel dettaglio del match: “Nella partita di andata, soprattutto nelle battute iniziali, abbiamo sofferto i ritmi che gli avversari hanno cercato di imporre e a rimbalzo. Per questo dovremo riuscire ad avere equilibrio nella gestione dei possessi durante tutto l’arco della gara. Quello che è certo è che dovremo disputare una partita di grande energia e dimostrare solidità sotto i tabelloni fin da subito”. Questo il pensiero sulla gara del PalaCarrara di Markis McDuffie: “Si tratta di una partita fondamentale per noi. All’andata ci hanno battuti sul nostro campo e noi vogliamo prenderci la rivincita. Per questo motivo dovremo giocare in maniera molto aggressiva e rispettare il piano partita. Ci serve una vittoria per poter affrontare poi nel migliore dei modi le ultime due partite del girone che ci restano da disputare”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.