Un ciclista è stato soccorso nel pomeriggio del 7 maggio in via Veneto a Piacenza, all’altezza della rotatoria con via Cella, a seguito di una caduta causata dall’impatto con una vettura.

L’uomo, un 70enne, è rimasto contuso ed è stato condotto in ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di legge.