Nella mattinata di oggi – 3 maggio – si è verificato un violento tamponamento tra una Fiat Punto e un autoarticolato lungo l’autostrada A21 all’altezza di Sarmato, tra i caselli di Piacenza Ovest e Castelsangiovanni. A seguito dell’impatto la piccola utilitaria ha preso fuoco. I due occupanti del mezzo sono usciti appena in tempo, grazie al provvidenziale aiuto di una guardia giurata di passaggio, prima che l’auto venisse completamente divorata dalle fiamme.

Immediati i soccorsi, giunti sul posto i vigili del fuoco di Piacenza e un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza. I due occupanti hanno fortunatamente riportato solo qualche contusione e per accertamenti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. A causa del sinistro si sono formati 4 km di coda in direzione di Castelsangiovanni. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Alessandria Ovest. In conseguenza delle code e dei rallentamenti si sono anche verificati due tamponamenti: in un caso è stato necessario l’intervento di una seconda ambulanza della Croce Rossa con l’equipaggio che ha condotto un automobilista al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Anche in questo frangente, le condizioni del ferito non destano preoccupazione.