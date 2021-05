Auto tamponata da un camion finisce in un canale: ferita una donna di 70 anni

Incidente in zona Zena di Carpaneto (Piacenza) nella mattinata del 7 maggio: sulla Strada Provinciale 29, in direzione Cadeo, un’auto, una Suzuki, dopo essere stata tamponata da un camion cisterna è uscita di strada finendo nel canale che corre parallelo alla sede stradale, terminando la propria corsa ribaltata.

Una donna di 70 anni è rimasta intrappolata nelle lamiere all’interno dell’abitacolo: per estrarla sono intervenuti i vigili del fuoco. Per soccorrere la donna, rimasta ferita, sul luogo dell’incidente è giunto inoltre il personale infermieristico del 118 assieme all’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo. È stato disposto dalla Centrale Operativa di Parma del 118 anche l’invio dell’équipe sanitaria dell’elisoccorso: la donna è stata quindi trasportata in volo dal luogo dell’incidente all’Ospedale Maggiore della città ducale. Secondo quanto ricostruito, a seguito dello scontro avrebbe riportato un trauma alla schiena: le sue condizioni sono serie.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo e per regolare la viabilità sono intervenuti i carabinieri.