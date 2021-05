“Avremo una Ricci Oddi completamente rinnovata e il Klimt spostato in galleria”

Una galleria completamente rinnovata e il dipinto “Ritratto di Signora” non resterà dove è stato collocato oggi ma ritornerà all’interno delle sale espositive.

Sono le parole di Fernando Mazzocca, il presidente della Galleria Ricci Oddi che ha parlato ai cronisti in occasione dell’audizione presso la commissione consiliare del Comune di Piacenza. Mazzocca non si è sottratto alla polemica legata alla fruibilità del dipinto e ha annunciato modifiche nell’allestimento. Durante l’audizione è emerso che i candidati al ruolo di direttore della galleria sono 14, su 60 candidature presentate. La commissione che sceglierà il direttore è composta da funzionari della Soprintendenza regionale e nazionale, il titolare di una grande agenzia di comunicazione di Milano e esperti del mondo dell’arte nazionale.

“L’esposizione del Klimt è stata molto criticata – ha affermato Mazzocca – e ci sono in effetti delle cose che non vanno, soprattutto per quanto riguarda la visibilità del dipinto dovuta al riflesso. Comunque il quadro è godibile e cercheremo di migliorare le cose con l’aiuto di una ditta specializzata, leader in questo settore, e quindi spero che presto il quadro goda della visibilità che merita: certamente se fosse stata fatta un riflessione precedente rispetto a una sistemazione più idonea, questi problemi non si sarebbero verificati, comunque è una responsabilità della gestione precedente”. Si sta intando valutando di spostare in futuro il dipinto dal salone d’onore all’interno della galleria, come era in origine: “Non può rimanere lì – spiega Mazzocca – e l’apparato realizzato per supportarlo, con quella pedana, è troppo invasivo rispetto all’ambiente e al dipinto. “Questa cosa dovrà essere migliorata nel futuro, in prospettiva di un rilancio della galleria che è previsto con il nuovo corso”.

“Si va verso la nomina di un direttore – ha quindi ricordato – col potenziamento dell’organico della galleria e verso una nuova vita della galleria stessa, per renderla un museo più degno della città e dello spessore internazionale che ha. Ci sarà il nuovo direttore, – ha puntualizzato Mazzocca sul fronte del personale – un amministrativo e ricorreremo a supporti esterni, a seconda dei momenti o delle necessità in caso di mostre e di iniziative, la collezione verrà valorizzata e avremo un museo completamente rinnovato rispetto ad oggi, mentre il progetto Klimt verrà rispettato nei suoi step con la prima mostra in programma la primavera prossima”.

Sul fronte degli eventi, una prima mostra è in calendario a luglio, con opere della Ricci Oddi a confronto con altre del collezionismo privato contemporaneo; partirà quindi una mostra dedicata a Klimt, preceduta da quella già in programma a Roma in autunno. Per l’organizzazione ci si appoggerà alla stessa società organizzatrice, Arthemisia, occasione importante per far dialogare la Galleria con il sistema museale nazionale.