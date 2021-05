Avvisi Tari, Iren: “Possibili ritardi nel recapito a Carpaneto, Podenzano e S. Giorgio”

POSSIBILI RITARDI NEL RECAPITO DI AVVISI TARI A CARPANETO, PODENZANO, SAN GIORGIO E VIGOLZONE – La nota stampa di Iren

Per questioni di natura tecnica legate alle spedizioni, alcuni avvisi di pagamento Tari nei Comuni di Carpaneto Piacentino, Podenzano, San Giorgio Piacentino e Vigolzone potrebbero essere recapitati oltre la data di scadenza. In ogni caso – come indicato in bolletta – non verrà computato alcun addebito per ritardato pagamento per i 30 giorni successivi alla scadenza, potendo il medesimo pervenire entro tale data.

Per chiarimenti ed informazioni i clienti, ai quali le bollette giungessero in ritardo, possono rivolgersi al NUMERO VERDE 800 969696. Le fatture sono comunque disponibili sulla App IRENYOU e – per i lotti in ritardo di consegna – verranno inviate in formato elettronico via e-mail a coloro che abbiano reso disponibile il proprio indirizzo di posta elettronica. Registrarsi ed accedere ad IRENYOU è un’operazione semplice e permette di avere sempre a portata di mano le fatture ed i contratti sul proprio smartphone. Iren si scusa anticipatamente per il disguido.