A Piacenza è atteso un weekend in prevalenza sereno, con temperature massime sopra i 20 gradi.

Sabato 8 maggio, dopo una mattinata caratterizzata da nuvolosità variabile – le previsioni Arpae – il resto della giornata sarà all’insegna del bel tempo: temperature minime del mattino comprese tra 5 gradi sui rilievi e 11 gradi in pianura; massime tra 16 gradi sui rilievi e 20 gradi in pianura.

Qualche nuvola, ma tempo stabile e sereno anche domenica 9 maggio. Temperature in ulteriore risalita: minime del mattino comprese tra 8 gradi sui rilievi e 10 gradi in pianura; massime tra 19 gradi sui rilievi e 23 gradi in pianura.