Bomba da mortaio ritrovata a Piacenza, intervento del Genio Pontieri

Intervento degli artificieri del 2° Reggimento Pontieri, con la collaborazione del Polo di Mantenimento Pesante Nord e sotto il coordinamento della Prefettura, per un ordigno bellico rinvenuto in via Bubba a Piacenza in un’area di proprietà privata.

Si trattava di una bomba da mortaio modello Brixia, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, che nel pomeriggio di venerdì è stata neutralizzata e quindi trasportata in un sito sicuro con tutte le misure del caso. L’area del ritrovamento era stata messa in sicurezza e vigilata dalle forze di polizia sin dalla serata di giovedì.